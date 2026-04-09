5 cose da sapere prima di vedere The Testaments

Da gqitalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di immergerti in The Testaments su Disney+, è utile sapere che questa produzione approfondisce ulteriormente la narrazione di The Handmaid's Tale, la serie con Elizabeth Moss. La storia si svolge in un contesto distopico e si concentra su nuovi personaggi e sviluppi rispetto alla serie originale. La serie è disponibile sulla piattaforma di streaming, offrendo un seguito diretto alla trama già nota. È importante conoscere la continuità narrativa tra le due stagioni.

The Testaments espande su Disney+ il mondo di The Handmaid's Tale, la serie con Elizabeth Moss ambientata in un futuro distopico in cui il tasso di fertilità è ai minimi termini, il fanatismo religioso e la politica vanno di pari passo e le donne vengono sostanzialmente schiavizzate, ridotte a pulire case, fare figli per i ricchi e i potenti o a "educare" altre donne a seguire “le regole”. Cosa cambia da The Handmaid's Tale a The Testaments. Il nuovo titolo, composto di 10 episodi e in streaming da oggi su Disney+, è profondamente legato agli eventi della serie madre, ma racconta una storia diversa in cui la protagonista vive un altro percorso rispetto a quello di June e inizia presto a mettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere su Gilead e ciò che le è stato insegnato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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