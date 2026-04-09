Prima di immergerti in The Testaments su Disney+, è utile sapere che questa produzione approfondisce ulteriormente la narrazione di The Handmaid's Tale, la serie con Elizabeth Moss. La storia si svolge in un contesto distopico e si concentra su nuovi personaggi e sviluppi rispetto alla serie originale. La serie è disponibile sulla piattaforma di streaming, offrendo un seguito diretto alla trama già nota. È importante conoscere la continuità narrativa tra le due stagioni.

The Testaments espande su Disney+ il mondo di The Handmaid's Tale, la serie con Elizabeth Moss ambientata in un futuro distopico in cui il tasso di fertilità è ai minimi termini, il fanatismo religioso e la politica vanno di pari passo e le donne vengono sostanzialmente schiavizzate, ridotte a pulire case, fare figli per i ricchi e i potenti o a "educare" altre donne a seguire “le regole”. Cosa cambia da The Handmaid's Tale a The Testaments. Il nuovo titolo, composto di 10 episodi e in streaming da oggi su Disney+, è profondamente legato agli eventi della serie madre, ma racconta una storia diversa in cui la protagonista vive un altro percorso rispetto a quello di June e inizia presto a mettere in discussione tutto ciò che pensa di sapere su Gilead e ciò che le è stato insegnato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 5 cose da sapere prima di vedere The Testaments

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Non posso negare di aver avuto una sensazione chiarissima mentre la premessa narrativa di The Testaments veniva raccontata all’inizio del pilot. Perché era più evidente che mai di cosa stesse parlando. Di Paesi che esistono, che trattano le donne come e p - facebook.com facebook

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