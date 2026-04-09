2 Pianos & Percussions il nuovo concerto per la rassegna I Sabati del Conservatorio

Dopo la pausa pasquale, il 11 aprile alle 18, torna l’appuntamento con “I Sabati del Conservatorio”. La rassegna, organizzata dall’Istituto padovano, riprende il suo calendario 2026 con un concerto intitolato “2 Pianos & Percussions”. L’evento si svolge nel consueto orario e rappresenta una delle tappe della serie di spettacoli dedicati alla musica dal vivo.

Riprende dopo la pausa pasquale, l’11 aprile, al consueto orario delle 18, il cartellone 2026 de “I Sabati del Conservatorio”, excursus di qualità sull’attività di produzione a cura dell’Istituto padovano. Scarica il programmaIl palco dell’Auditorium Pollini, da sempre casa della rassegna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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