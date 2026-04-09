11 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 11 aprile segna il 101º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è descritto come deciso e curioso, con una tendenza a guardare oltre i confini e a affrontare nuove sfide. In questa giornata si concentrano anche le previsioni dell'oroscopo suddivise per i vari segni zodiacali e le indicazioni dell'almanacco. Il giorno si presenta come un momento di attenzione alle caratteristiche delle persone nate in questa data.

Il 11 aprile è il 101º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e curioso, con una forte capacità di guardare oltre i limiti e affrontare nuove sfide.Santo del giorno: Sant’Antipa, vescovo e martire.Proverbio del giorno: Fidarsi della buona stagione d’aprile, è come fare i conti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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