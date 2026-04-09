10 cose che vuole l’Iran per porre fine alla guerra

L’Iran ha presentato una proposta in dieci punti con l’obiettivo di mettere fine alla guerra. Donald Trump ha commentato che questa proposta rappresenta una «base praticabile su cui negoziare». La proposta iraniana viene discussa in un momento di tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto. La formulazione dei dieci punti è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle trattative in corso.

Donald Trump ha definito la proposta in dieci punti dell’Iran una «base praticabile su cui negoziare». Ma quando sono emersi i dettagli del piano, diversi esperti hanno reagito con stupore e incredulità. «Sembra che Trump abbia ceduto in modo massiccio», ha affermato Mark Stone, corrispondente di Sky News dagli Stati Uniti. A un’ora dalla scadenza fissata da Trump. Martedì è iniziato con Donald Trump che avvertiva che un’«intera civiltà» di 90 milioni di iraniani avrebbe potuto andare incontro all’annientamento. Ma poi, gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco temporaneo di due settimane — poco meno di un’ora prima che scadesse il termine fissato da Donald Trump per intensificare l’azione militare. 🔗 Leggi su Newsner.it

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