Zverev vede il baratro poi risale da 0-4 nel terzo ed elimina Garin a Montecarlo

Al Masters1000 di Montecarlo, Alexander Zverev ha rischiato di essere eliminato dopo aver perso 0-4 nel terzo set contro un avversario. Nonostante la situazione difficile, il tennista tedesco ha recuperato e ha vinto il match, eliminando l’avversario. La partita ha visto Zverev affrontare un momento complicato, ma alla fine è riuscito a superare l’ostacolo e proseguire nel torneo.

Alexander Zverev è andato molto vicino a una clamorosa sconfitta all’esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Impegnato nel secondo incontro sul campo Ranieri III contro il cileno Cristian Garin (n. 109 ATP), il tedesco (n. 3 del mondo) si è trovato in una situazione di grande svantaggio nel terzo e decisivo set (0-4). Restando però lucido e sfruttando le esitazioni dell’avversario, è riuscito a ribaltare l’inerzia del match. Zverev si è imposto con il punteggio di 4-6 6-4 7-5 dopo 2 ore e 52 minuti di gioco e negli ottavi di finale affronterà il belga Zizou Bergs, sorprendente vincitore contro il russo Andrey Rublev. Nel primo set emerge subito che Zverev non è nella sua giornata migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev vede il baratro, poi risale da 0-4 nel terzo ed elimina Garin a Montecarlo Montecarlo: Garin travolge Arnaldi e sfida Zverev al secondo turnoCristian Garin ha eliminato Matteo Arnaldi al primo turno del Rolex Montecarlo Masters 2026, imponendosi con un punteggio di 6-2 6-4. Leggi anche: Spalletti non si arrende. La Juventus vede il baratro ma poi si salva: 3-3 a Roma da 3-1 DIRETTA | Sinner Zverev (risultato 6-2; 6-4): Jannik vola in finale! (Atp Indian Wells 2026, 14 marzo)CINQUE GAME DI FILA PER JANNIK! La semifinale dell’ATP 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Sascha Zverev vede il primo set chiudersi in mezz’ora a favore dell’azzuro: 6-2 per l’altoatesino che si ... ilsussidiario.net Miami, ecco il vero Sinner: serve da fenomeno nel tie-break e batte Zverev. Domani finale con LeheckaIl numero due al mondo supera il tedesco 6-3 7-6: è la sedicesima vittoria di fila nei Masters 1000, senza perdere un set. Alle 21 italiane di domenica Jannik giocherà da chiaro favorito la partita ch ... gazzetta.it