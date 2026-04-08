Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono aree delle città in cui l’accesso ai veicoli è regolamentato e può essere consentito solo a determinati mezzi autorizzati. Queste zone si trovano in molte aree centrali e storiche, e sono segnalate da cartelli specifici. Chi guida un veicolo non autorizzato rischia una multa, mentre alcune categorie di utenti, come residenti o veicoli di emergenza, possono entrare senza restrizioni.

Le ZTL (Zone a Traffico Limitato) sono aree urbane dove la circolazione è vietata o limitata ad alcuni veicoli. Chi entra senza autorizzazione rischia una multa da 83€ a 332€ per ogni telecamera che ti riprende. Ecco come funzionano, dove sono e come evitare le sanzioni. In Italia ci sono oltre 200 ZTL attive nelle principali città. Ogni Comune ha regole diverse su orari, veicoli ammessi e permessi. Le telecamere leggono la targa e la multa arriva a casa. Per sapere dove sono le ZTL usa app come Waze, Google Maps o Telepass. Cos’è una ZTL. Una ZTL è un’area urbana — di solito il centro storico — dove possono entrare solo: Residenti con permesso. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - ZTL: come funzionano, dove sono, multa e chi può entrare?

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