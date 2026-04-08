Zeudi Di Palma è al centro di nuove discussioni dopo le dichiarazioni rilasciate durante l’intervista a Belve. La sua presenza ha alimentato un acceso dibattito sui social, innescando reazioni contrastanti tra gli spettatori. La puntata non si colloca tra le più criticate o controverse, ma ha comunque suscitato commenti e scontri online. La discussione riguarda principalmente le parole usate e il tono adottato durante l’incontro televisivo.

Zeudi Di Palma a Belve: perché l’intervista ha fatto discutere?. Non è stata l’intervista più feroce di Francesca Fagnani, né la più controversa. Eppure, quella a Zeudi Di Palma a Belve è bastata per riaccendere un meccanismo ormai noto: la reazione immediata e compatta del suo fandom. A innescare tutto è stato un commento semplice, quasi tiepido, di Monica Setta. Su X ha scritto: “Magari è da rivedere, ma Zeudi Di Palma è un grande no”. Una frase che, in altri contesti, sarebbe passata come una normale opinione televisiva. Qui no. Il commento “soft” che ha acceso la miccia. Non un attacco diretto, non un giudizio feroce. Eppure quelle parole sono state sufficienti per scatenare una vera e propria tempesta social. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zeudi Di Palma divide (ancora): la stroncatura di Monica Setta scatena il caos social

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Monica Setta non apprezza Zeudi Di Palma a Belve, la madre: “Disprezzo verso una donna più giovane”Monica Setta ha lasciato un commento di non apprezzamento verso Zeudi Di Palma a Belve, ma la madre di lei si è arrabbiata ed ha commentato...

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Monica Setta critica Zeudi Di Palma dopo Belve e viene travolta dagli Zeudiners. È già successo a Grazia Sambruna: mesi di insulti, minacce e deepfake generati con l’intelligenza artificiale. È un meccanismo che si attiva ogni volta che il nome di Zeudi Di Pal - facebook.com facebook

“Ti svegli pensando a quello, ti addormenti pensando a quello…” cit. Zeudi Di Palma. #Belve con Francesca Fagnani ogni martedì su #Rai2 e disponibile sempre su #RaiPlay. x.com