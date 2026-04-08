Durante un'intervista a Belve, un'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato dei 50.000 euro raccolti dai fan, specificando che non sono stati destinati a scopi benefici. Ha anche affrontato le polemiche sui costi dei suoi tatuaggi e il rapporto complicato con i sostenitori. La donna ha condiviso dettagli sulla sua esperienza e sulle critiche ricevute sui social e nella vita privata.

L'ex concorrente del Grande Fratello si racconta a Belve: dalla colletta dei fan alle critiche sui prezzi dei tatuaggi, fino al rapporto controverso con i suoi sostenitori. Ieri sera, martedì 7 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e trasmesso in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti della serata anche Zeudi De Palma, diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla diciottesima edizione del Grande Fratello, andata in onda tra il 2024 e il 2025. Il fenomeno social e il sostegno dei fan Attorno all'ex Miss Italia, durante la sua esperienza nel reality, si è creata una fanbase molto ampia, da alcuni definita anche particolarmente agguerrita, pronta a difenderla dalle critiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zeudi Di Palma, a Belve la verità sui 50.000 euro dei fan (che non sono andati in beneficenza)

Zeudi Di Palma a Belve svela come ha usato i 50mila euro dei fan. E parla dell’ex di Chanel TottiZeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, a Belve per raccontarsi senza filtri.

Zeudi Di Palma ospite a Belve: “Ecco cosa ho fatto coi 50 mila euro ricevuti dai fans”Zeudi Di Palma è stata tra le ospiti della prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani ogni mercoledì...

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Zeudi Di Palma a Belve, così ho usato i 50mila euro della mia fanbaseMiss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, Zeudi Di Palma, arriva sullo sgabello di Belve tra gli ospiti del programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. (ANSA) ... ansa.it

“L’ex fidanzato di Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, mi ha chiesto di tatuargli una vagina” Zeudi Di Palma si racconta a Belve, all'improvviso la confessione: "Ho detto no a Valeria Golino" - facebook.com facebook

Zeudi Di Palma: "Ho rifiutato Valeria Golino. All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina" #Belve x.com