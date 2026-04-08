Il presidente ucraino ha annunciato di essere disposto a incontrare il collega russo, ma ha precisato che l’incontro non si terrà né in Russia né in Ucraina. La proposta di dialogo viene avanzata senza indicare una sede specifica, lasciando aperta la possibilità di un luogo neutro. La notizia arriva in un momento di tensioni tra i due paesi, mentre si cercano vie di confronto.

Volodymyr Zelensky ha manifestato la sua disponibilità a dialogare con Vladimir Putin, escludendo però che l’incontro avvenga nei territori di Mosca o Kiev. Il presidente ucraino ha espresso il suo sostegno a Giorgia Meloni, definendola una guida autorevole nel contesto europeo e di Bruxelles. Il capo del governo ucraino ha suggerito diverse alternative geografiche per un eventuale summit, proponendo località negli Stati Uniti, in Europa o in Medio Oriente. Tale apertura al dialogo è condizionata però da precise necessità strategiche e di sicurezza nazionale. Zelensky ha chiarito che non è possibile accettare una semplice cessione del Donbass. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky: summit con Putin fuori dai due Paesi, chiave Meloni

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Trump a telefono con Putin prima dell’incontro con Zelensky a Washington