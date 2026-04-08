Il presidente ucraino ha dichiarato di essere disposto a incontrare il collega russo, aprendo così a possibili colloqui. Pur mantenendo una posizione decisa sui temi principali del conflitto, ha espresso disponibilità a dialogare senza precondizioni. Questa apertura arriva in un momento di tensioni crescenti tra i due paesi e si inserisce in un quadro di tentativi di trovare una soluzione diplomatica.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a tendere la mano al dialogo, pur mantenendo una linea ferma sui punti chiave del conflitto. In un’intervista al Gr Rai, il leader di Kiev si dice disponibile a un confronto diretto con Vladimir Putin, ma esclude incontri nelle capitali dei due Paesi. “Sono pronto a incontrarlo. Se è disponibile, possiamo farlo in Medio Oriente, in Europa o negli Stati Uniti”, spiega, lasciando aperta ogni opzione diplomatica sul tavolo. Sul nodo territoriale, Zelensky ribadisce una posizione senza aperture. Il Donbass, sottolinea, non è negoziabile. Cedere quell’area significherebbe offrire un vantaggio strategico alla Russia senza alcuna contropartita, permettendo alle forze di Mosca di avanzare rapidamente verso nuove zone chiave del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Zelensky apre a Putin: “Sono pronto a incontrarlo”

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