Zazzaroni replica alla Gazzetta | Conte non si è candidato a ct

Ivan Zazzaroni ha risposto pubblicamente alla Gazzetta dello Sport, chiarendo che l’ex tecnico non si è candidato alla posizione di ct della Nazionale e che attualmente non ci sono le condizioni per un suo incarico. La precisazione è stata comunicata attraverso un post su Instagram, dove ha ribadito la posizione senza lasciar spazio a interpretazioni diverse. La discussione riguarda la possibilità di un nuovo allenatore per la selezione nazionale.

Ivan Zazzaroni va al frontale con la Gazzetta dello Sport. Il direttore del Corriere dello Sport la prende di petto e con uno status in tre lingue si Instagram spiega chiaro e tondo che Conte non si è candidato a ct della Nazionale, che non ci sono le condizioni. Il pensiero di Zazzaroni su Conte. Su Instagram: Non so come farlo capire, provo in spagnolo: Conte no se ha presentado como candidato al puesto de seleccionador de Italia; simplemente ha dicho que, si fuera el presidente, tendría en cuenta su nombre por ser Antonio Conte. In tedesco: Conte hat sich nicht um das Amt des Trainers der italienischen Nationalmannschaft beworben, sondern lediglich gesagt, dass er, wenn er Präsident wäre, seinen Namen in Betracht ziehen würde, da er ja Antonio Conte ist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zazzaroni replica alla Gazzetta: “Conte non si è candidato a ct” Calcio Napoli, la Gazzetta insiste: Conte tra i possibili ct dell’ItaliaSecondo il quotidiano sportivo il nome del tecnico azzurro resta tra le ipotesi per la panchina della Nazionale. Conte si candida Ct: voi lo vorreste alla guida degli azzurri?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.