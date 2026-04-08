YouTube sta per arrivare su Android Auto, anche se molti utenti la stanno già utilizzando in alcune zone degli Stati Uniti. Nei prossimi giorni o settimane, anche in Italia sarà possibile accedere all’app direttamente dal sistema di infotainment delle automobili compatibili. Al momento, l’app sembra funzionare in modo simile a una radio, senza molte delle funzioni avanzate che ci si potrebbe aspettare. La disponibilità ufficiale dovrebbe ampliarsi nel prossimo futuro.

Chi si intende di sistemi di infotainment per le automobili sa bene che Android Auto ha un enorme difetto: non permette di installare l'app di YouTube, impedendoci di usare la più grande piattaforma di streaming video del mondo all'interno della nostra macchina. Sempre gli stessi intenditori sanno che ci sono degli escamotage, ma non sono semplici da realizzare, non sono supportati da Google e, soprattutto, è illegale utilizzarli. Adesso, però, c'è una grossa novità: l'app ufficiale di YouTube per Android Auto è finalmente pronta. La notizia arriva da Reddit, social sul quale alcuni utenti statunitensi hanno segnalato la possibilità di installare l'app di YouTube su Android Auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - YouTube sta arrivando su Android Auto, ma sembra la radio

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