Youth4Regions giovani giornalisti Ue | candidature fino al 7 luglio

Sono aperte le candidature per la decima edizione di ‘Youth4Regions’, il concorso dedicato a studenti e giovani giornalisti organizzato dalla Commissione europea. La partecipazione è aperta fino al 7 luglio e si rivolge a chi desidera approfondire tematiche legate alle regioni europee attraverso il giornalismo. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel raccontare le realtà locali e regionali del continente.

Al via le candidature per la decima edizione del concorso ‘Youth4Regions’ dedicato a studenti di giornalismo e giovani giornalisti promosso dalla Commissione europea. Il programma di quest’anno accoglie candidature per il giornalismo d’approfondimento scritto, giornalismo video, giornalismo audio e fotogiornalismo ed è aperto a studenti e giovani giornalisti provenienti dagli Stati membri dell’Ue, dai paesi vicini e dai paesi candidati. I vincitori, spiega Bruxelles in una nota, trascorreranno una settimana a Bruxelles, dal 10 al 16 ottobre, beneficiando di una formazione tenuta da esperti, di un’esperienza pratica in redazione e di un accesso alle istituzioni Ue e alle principali testate giornalistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bonus voli Sicilia fino al 31 luglio 2026: rimborso fino a 50 euroLa Regione Sicilia proroga il bonus voli fino al 31 luglio 2026, offrendo rimborsi dal 25% al 50% per i residenti che viaggiano su tratte nazionali.

Competenze non cognitive, al via la sperimentazione nelle scuole: candidature aperte fino al 30 aprile. AVVISOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la fase operativa della sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive e trasversali...

Temi più discussi: Ue: Youth4Regions, concorso per giovani aspiranti giornalisti. Aperte le candidature; Youth4Regions 2026, al via le candidature per i giovani giornalisti europei; Aperte le candidature al bando per giovani giornalisti della Commissione Ue; COMMISSIONE EUROPEA * LA 10ª EDIZIONE DI YOUTH4REGIONS PER ASPIRANTI GIORNALISTI, QUATTRO AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE E IL PREMIO MEGALIZZI – NIEDZIELSKI.

Ue: Youth4Regions, concorso per giovani aspiranti giornalisti. Aperte le candidatureAperte da oggi le candidature a Youth4Regions, concorso per giovani aspiranti giornalisti che sappiano raccontare in maniera originale, con articoli, foto e reportage video o audio, progetti cofinanzi ... agensir.it

Aperte le candidature al bando per giovani giornalisti della Commissione UeAl via le candidature per la decima edizione del concorso 'Youth4Regions' dedicato a studenti di giornalismo e giovani giornalisti promosso dalla Commissione europea. (ANSA) ... ansa.it

Aperte le candidature a #Youth4Regions 2026:"Opportunità europea per futuri #giornalisti" #premi #stampa #giornalisti #videogiornalismo #informazione #memoria #Megalizzi #Niedzielski #7aprile @europainitalia @fondmegalizzi eurokomon x.com