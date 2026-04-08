Youth4Regions giovani giornalisti Ue | candidature fino al 7 luglio

Da ildenaro.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le candidature per la decima edizione di ‘Youth4Regions’, il concorso dedicato a studenti e giovani giornalisti organizzato dalla Commissione europea. La partecipazione è aperta fino al 7 luglio e si rivolge a chi desidera approfondire tematiche legate alle regioni europee attraverso il giornalismo. L'iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel raccontare le realtà locali e regionali del continente.

Al via le candidature per la  decima edizione del concorso ‘Youth4Regions’  dedicato a  studenti di giornalismo e giovani giornalisti  promosso dalla  Commissione europea.  Il programma di quest’anno accoglie candidature per il giornalismo d’approfondimento scritto, giornalismo video, giornalismo audio e fotogiornalismo ed è aperto a studenti e giovani giornalisti  provenienti dagli Stati membri dell’Ue, dai paesi vicini e dai paesi candidati. I vincitori, spiega Bruxelles in una nota, trascorreranno  una settimana a Bruxelles, dal 10 al 16 ottobre,  beneficiando di  una formazione tenuta da esperti,  di un’esperienza pratica in redazione e di un accesso alle istituzioni Ue e alle principali testate giornalistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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