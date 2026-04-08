Yoga fumetti e caccia al tesoro | Imperia salva le tartarughe

Sabato 11 aprile, sulla spiaggia SLA Surf Beach nel borgo Marina di Imperia, si terrà il Tarta Day, un evento dedicato alla tutela e alla conoscenza delle tartarughe marine. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Delfini del Ponente APS con il supporto del comune di Imperia ed è aperta a tutti i cittadini. La giornata prevede attività come yoga, fumetti e una caccia al tesoro, tutte pensate per sensibilizzare sull’importanza della protezione delle tartarughe.

Sabato 11 aprile, la spiaggia SLA Surf Beach nel borgo Marina di Imperia ospiterà il Tarta Day. L’evento, volto alla tutela e scoperta delle tartarughe marine, è aperto a ogni cittadino ed è organizzato da Delfini del Ponente APS con il supporto del comune di Imperia. L’iniziativa punta a coinvolgere diverse generazioni attraverso percorsi educativi e ricreativi. L’obiettivo primario è accorciare la distanza tra la comunità locale e la protezione della biodiversità marina. Il programma operativo tra benessere e divulgazione. La giornata inizierà alle 9.00 con una sessione di Tarta Yoga condotta da Eva Ishvari. L’attività di benessere in riva al mare è accessibile a tutti, inclusi i principianti che dovranno munirsi di un telo o di un tappetino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yoga, fumetti e caccia al tesoro: Imperia salva le tartarughe Tartarughe Ninja 2 slitta al 13 agosto 2027 – estate piena per le tartarugheParamount e Point Grey hanno spostato la data d’uscita di Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2 al 13 agosto 2027 (da 17 settembre 2027). Caccia al tesoro al castello di San Giusto: tornano le attività guidate nei museiUna caccia al tesoro al castello di San Giusto per i più piccoli, ma anche eventi per adulti. BAM Festival, domenica al parco. Yoga, caccia al tesoro e workshopUna domenica dedicata allo sport, anche in vista delle Olimpiadi. Appuntamento oggi con la nuova edizione di BAM Winter Festival, il consueto appuntamento che celebra l’arrivo dell’inverno con ... ilgiorno.it Vintage, elettronica, yoga, antiquariato, fumetti, animali esotici: Wow, la fiera dove c’è tuttoLa borsetta fatta col telaio a mano, il découpage per recuperare quella latta dei nonni di cui non ci si vuole disfare, l’astuccio ricamato con l’uncinetto. Lezioni di yoga con cuffie wireless, ... bologna.repubblica.it