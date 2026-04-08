Il rapper Ye è previsto a Reggio Emilia il 18 luglio, dove si esibirà presso la Rcf Arena Campovolo in occasione dell’Helwatt Festival. La performance ha suscitato attenzione tra il pubblico e le autorità locali, mentre si discute anche di eventuali controversie legate alla presenza dell’artista. L’evento è stato annunciato ufficialmente, attirando curiosità e aspettative tra gli appassionati di musica.

Il rapper Ye è atteso a Reggio Emilia il 18 luglio presso la Rcf Arena campovolo per l’Helwatt Festival. La notizia arriva mentre il Regno Unito ha negato all’artista l’ingresso nel Paese, annullando di fatto l’esibizione prevista a Londra una settimana prima della data italiana. L’evento di luglio vede il musicista americano come l’attrazione principale del festival. Tuttavia, la decisione delle autorità britanniche di bloccare l’accesso al performer ha riacceso un dibattito etico e proprio nel territorio reggiano. Il dilemma tra profitto e valori civili. Rosamaria Papaleo, rappresentante della Cisl Emilia Centrale, ha sollevato interrogativi sulla prevalenza degli interessi dello spettacolo rispetto ai principi costituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ye a Reggio Emilia: tra il concerto e il rischio stop etico

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Kayne West, dopo Londra polemiche anche per il concerto in programma a Reggio Emilia: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi»Il musicista è atteso il 18 luglio alla Rcf Arena per un unico concerto evento in Italia. Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli uccisi dai nazifascisti: «Non è degno di cantare da nessuna par ... corrieredibologna.corriere.it

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In estate il rapper è atteso al campovolo di Reggio Emilia, dove sindacati e Anpi sono già sul piede di guerra, dopo che già nel 2023 era saltata l'esibizione. Le sparate del rapper sui nazisti e le polemiche che gli stanno facendo perdere contratti e occasioni di - facebook.com facebook

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