Un nuovo abito chemisier del marchio YProject è stato recentemente messo in vendita, caratterizzato da dettagli in stile Oxford. L’articolo è accompagnato da una nota di trasparenza che informa sulla presenza di link di affiliazione, i quali permettono di ricevere una commissione per eventuali acquisti senza costi supplementari. Il prezzo dell’abito non è specificato nel testo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Oxford e catene: l’equilibrio tra rigore sartoriale e avanguardia. L’analisi di questo abito chemisier rivela un approccio progettuale che gioca sulla tensione tra due mondi opposti: la sobrietà del materiale e l’audacia dei dettagli. L’impiego del cotone oxford rappresenta una scelta strategica fondamentale. A differenza delle sete o dei satin, tipicamente riservati agli abiti da sera, l’oxford è un tessuto caratterizzato da una trama a cestello che conferisce una certa consistenza e una naturale opacità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Y/Project Abito Chemisier: Oxford, dettagli e prezzo

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