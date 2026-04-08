Nella WWE, la squadra nota come The Vision potrebbe presto cambiare formazione. Attualmente, il gruppo include Logan Paul e Austin Theory, mentre mancano le figure di Bron Breakker e Bronson Reed. La presenza di questi ultimi non è più confermata, e si discute di un possibile nuovo ingresso nella formazione. La composizione attuale riflette una fase di transizione per la squadra in vista degli eventi futuri.

Attualmente The Vision, priva della potenza di Bron Breakker e Bronson Reed, è composta da Logan Paul e Austin Theory. In attesa del rientro dei primi due, la fazione può essere ampliata. Sembra che la WWE stia valutando l’inserimento di una lottatrice nella stable heel. Detto questo, i semi potrebbero essere già stati piantati. Ultimamente, Austin Theory è stato visto parlare con Maxxine Dupri, il che ha alimentato le voci su una possibile adesione di quest’ultima alla stable. Possibile spoiler sull’ingresso di Maxxine Dupri in The Vision?. Una fotografia mostra Austin Theory e Maxxine Dupri intenti a conversare nel backstage. La foto proviene da RAW e riporta la didascalia: Austin Theory sta ancora parlando con Maxxine nel backstage di #WWERAW Austin Theory is still talking to Maxxine backstage on #WWERAW #WWE pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile nuovo ingresso nella Vision?

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