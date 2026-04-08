World Cup 2026 il Settebello vince con la Croazia | è qualificazione alle Superfinal

Il Settebello ha conquistato la qualificazione alle Superfinal della World Cup di pallanuoto maschile, in programma ad Alessandropoli, Grecia. La squadra italiana ha battuto la Croazia in una partita decisiva che si è conclusa con una vittoria importante. La gara si è svolta l’8 aprile 2026 e ha determinato l’accesso alla fase successiva del torneo, che vede le migliori nazionali del mondo sfidarsi per il titolo.

Alessandropoli, 8 aprile 2026 – Uno straordinario Settebello stacca il pass per le Superfinal della World Cup di Pallanuoto Maschile, in svolgimento ad Alessandropoli in Grecia. L’Italia ha battuto la Croazia 13-11 raggiungendo l’ambita qualificazione, che permetterà agli Azzurri di giocarsi un posto sul podio. L’evento finale si svolgerà a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio del 2026: “Abbiamo mostrato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che è la superfinal a Sydney. È stata una battaglia, una partita fisica con tantissime espulsioni sin dal primo tempo e i ragazzi sono stati bravi a giocare con attenzione e abnegazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pallanuoto, World Cup: il Settebello batte la Croazia 13-11 e vola alle Superfinal di SydneyPercorso netto per gli azzurri ad Alessandropoli: terza vittoria nel Girone B contro i vicecampioni olimpici.

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Pallanuoto, World Cup 2026: alle Super Final oltre al Settebello anche Ungheria, Grecia e SpagnaUltima giornata della fase a gironi preliminare per le World Cup di pallanuoto al maschile in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. oasport.it

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CONCLUSO IL CORNACCHIA WORLD CUP Le nostre squadre concludono il prestigioso torneo di Pordenone con i seguenti posizionamenti: U19M Kioene Padova 7ª posizione U17M Kioene Padova 5ª posizione U16F Kioene Women Padova ( - facebook.com facebook