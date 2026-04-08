Workshop di glass painting | Dipingi su un calice o una bottiglia di vino

Si svolge un workshop dedicato alla tecnica del glass painting, in cui i partecipanti possono dipingere direttamente su calici o bottiglie di vino. L’attività permette di personalizzare oggetti di uso quotidiano attraverso la pittura su vetro, offrendo un’esperienza creativa diversa dal solito. Durante l’evento, si utilizzeranno strumenti e materiali specifici per decorare e trasformare i recipienti in pezzi unici. La sessione è aperta a chi desidera sperimentare questa tecnica artistica.

Vivi un’esperienza creativa diversa dal solito: dipingere direttamente su vetro e trasformare un oggetto quotidiano in qualcosa di unico. Un laboratorio rilassato e divertente in cui sperimentare colori, forme e dettagli su un calice da vino oppure una bottiglia di Valpolicella, creando un pezzo. 🔗 Leggi su Veronasera.it Love Workshop: dipingi la tua tazza o piattino di San ValentinoCosa c’è di più bello che creare con le proprie mani un oggetto unico, da regalare (o regalarsi) per San Valentino? Durante questo workshop potrai... Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fugaMomenti caotici giovedì sera, 5 febbraio 2026, in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo, un cittadino di origini marocchine di 35... You Won’t Believe This Is Acrylic! | Painting Realistic Wine & Grapes #huyhoihoaart #painting