Weekend col Paleofestival

Il Paleofestival torna al Castello San Giorgio della Spezia per la sua diciannovesima edizione, prevista per il 18 e 19 aprile, con inizio alle 15. La manifestazione si svolge nel weekend e si svolge all’interno del castello, attirando visitatori interessati alla storia preistorica. L’evento si ripete ogni anno e coinvolge esposizioni e attività legate al periodo paleolitico.

Torna al Castello San Giorgio della Spezia il Paleofestival, giunto alla XIX edizione, in programma il 18 e 19 aprile a partire dalle 15.30. Il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa si conferma "uno degli appuntamenti più attesi della primavera culturale ligure", come sottolineato dal sindaco Pierluigi Peracchini, dalla dirigente ai Servizi culturali Rosanna Ghirri e dalla curatrice Donatella Alessi. "Il Paleofestival è un appuntamento centrale per la vita culturale della nostra città, capace di unire ricerca scientifica e divulgazione in modo coinvolgente e accessibile – prosegue Peracchini –. Il Castello San Giorgio si trasformerà in un laboratorio vivo e partecipativo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Weekend col Paleofestival Paleofestival a La Spezia: 40 laboratori per vivere la preistoriaIl Castello San Giorgio della Spezia ospiterà il 18 e 19 aprile, a partire dalle 15. Leggi anche: MeteoGiuliacci: "Weekend col maltempo". Dove arriva la pioggia