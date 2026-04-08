We Irpinia e Polipop al Vinitaly 2026

L’Irpinia si prepara ad essere protagonista al Vinitaly 2026, l’evento internazionale dedicato al mondo del vino che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile. La regione si presenta con un gruppo di produttori uniti, pronti a mostrare le proprie bottiglie e i propri vini ai visitatori provenienti da tutto il mondo. La partecipazione mira a rafforzare la presenza sul mercato e a valorizzare le produzioni locali.

L’Irpinia si presenta compatta e ambiziosa al Vinitaly, l'appuntamento mondiale del vino in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Presso lo Stand i5 della Hall 8 (Padiglione Veneto), prende vita un progetto di marketing territoriale firmato da We Irpinia e Polilop, volto a raccontare l'anima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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