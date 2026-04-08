Vuelle si trova ancora in corsa per mantenere il comando, con quattro partite da giocare, di cui tre in trasferta. La squadra torna alla formazione originale in vista delle ultime sfide e i tifosi continuano a seguire con attenzione gli sviluppi della stagione. La situazione attuale mantiene alta la tensione tra i sostenitori, che attendono gli esiti finali con speranza.

Ancora quattro giri di giostra alla fine, di cui tre lontano da casa, tengono in tensione i tifosi della Vuelle. Che è tornata prima da sola in testa alla classifica, ma ha alle spalle tre inseguitrici a due lunghezze – Scafati, Brindisi e Fortitudo – che non mollano l’osso. La lepre biancorossa sarà di scena stasera a Torino (palla a due alle 20.30) in una 35esima giornata che presenta uno scontro diretto cruciale fra Givova e Valtur che potrebbe essere fatale per chi perderà. Spiro Leka non ha il tempo di pensare alle altre, ha già avuto il suo daffare per scegliere bene l’accoppiata straniera da schierare al Pala "Gianni Asti" questa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, a Torino per mantenere il comando. La squadra torna alla versione originale

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Occhio alla Notizia. . Pasqua sottotono per il calcio, con la Vis rimontata ad Ascoli, il Fossombrone sorpreso dal San Marno e la Vigor superata dalla Recanatese. Nel basket Vuelle di nuovo prima da sola dopo la vittoria su Verona e attesa domani sera dalla sf - facebook.com facebook