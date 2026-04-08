Volontariato nasce l’alleanza tra Diocesi Noi Padova e Csv | coinvolte 313 parrocchie e 184 circoli

È stata annunciata la creazione di un’alleanza tra la Diocesi, un’associazione di volontariato e un centro di servizio. L’accordo coinvolge 313 parrocchie e 184 circoli presenti nel territorio. L’obiettivo è rafforzare le iniziative di volontariato, promuovere la solidarietà e favorire una partecipazione più attiva nelle comunità locali. La nuova rete mira a creare un collegamento più organizzato tra le diverse realtà che operano nel settore.

Una rete più strutturata per promuovere volontariato, solidarietà e partecipazione attiva nelle comunità del territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa firmato ieri, martedì 7 aprile, in Curia a Padova tra Diocesi di Padova, Noi Padova Aps e Centro di Servizio per il Volontariato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Pompei incontra Padova: nasce l’alleanza tra archeologia e ricerca pediatricaIl direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel in visita all’Istituto Città della Speranza. 'La memoria del sacro': un viaggio tra i tesori custoditi nelle parrocchie della diocesiAl via dal 1° febbraio un ciclo di incontri itineranti per riscoprire la storia del territorio attraverso i documenti d’archivio. Argomenti più discussi: Volontariato, nasce l’alleanza tra Diocesi, Noi Padova e Csv: coinvolte 313 parrocchie e 184 circoli; Diocesi: Padova, firmato oggi un Protocollo d’Intesa tra diocesi, Noi Padova Aps e Centro servizi del volontariato; Volontariato, alleanza sul territorio: accordo tra Diocesi, Noi e CSV. La RAI parla di noi https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2026/04/pasqua-ospedale-padova-pronto-soccorso-lavoro-medici-infermieri-suem-118-1dc3bfd7-1144-4b76-9e5d-72a2904f73cf.htmlnxtep #ospedalePadova - facebook.com facebook