Volontariato nasce l’alleanza tra Diocesi Noi Padova e Csv | coinvolte 313 parrocchie e 184 circoli

Da padovaoggi.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la creazione di un’alleanza tra la Diocesi, un’associazione di volontariato e un centro di servizio. L’accordo coinvolge 313 parrocchie e 184 circoli presenti nel territorio. L’obiettivo è rafforzare le iniziative di volontariato, promuovere la solidarietà e favorire una partecipazione più attiva nelle comunità locali. La nuova rete mira a creare un collegamento più organizzato tra le diverse realtà che operano nel settore.

Una rete più strutturata per promuovere volontariato, solidarietà e partecipazione attiva nelle comunità del territorio. È questo l’obiettivo del protocollo d’Intesa firmato ieri, martedì 7 aprile, in Curia a Padova tra Diocesi di Padova, Noi Padova Aps e Centro di Servizio per il Volontariato di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Pompei incontra Padova: nasce l’alleanza tra archeologia e ricerca pediatricaIl direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel in visita all’Istituto Città della Speranza.

'La memoria del sacro': un viaggio tra i tesori custoditi nelle parrocchie della diocesiAl via dal 1° febbraio un ciclo di incontri itineranti per riscoprire la storia del territorio attraverso i documenti d’archivio.

Argomenti più discussi: Volontariato, nasce l’alleanza tra Diocesi, Noi Padova e Csv: coinvolte 313 parrocchie e 184 circoli; Diocesi: Padova, firmato oggi un Protocollo d’Intesa tra diocesi, Noi Padova Aps e Centro servizi del volontariato; Volontariato, alleanza sul territorio: accordo tra Diocesi, Noi e CSV.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.