Il Volley Bergamo 1991 si prepara per l’ultima partita della stagione 202526, in programma mercoledì 8 aprile alle 20:00 al PalaSport di Cervia contro San Giovanni in Marignano. La sfida conclude il campionato per la squadra bergamasca, che si affronterà con l’obiettivo di chiudere la stagione con dignità. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della pausa.

Il Volley Bergamo 1991 affronta mercoledì 8 aprile alle ore 20:00 l’ultima sfida della stagione 202526 contro San Giovanni in Marignano, presso il PalaSport di Cervia. L’incontro rappresenta il momento finale per le rossoblù nel girone B dei Playoff Challenge. Nonostante la mancanza di traguardi di classifica raggiungibili, la squadra scende in campo per chiudere l’annata con dignità e determinazione. La possibilità di rientrare nelle competizioni europee è ormai svanita, rendendo questa partita un atto conclusivo che prescinde dai calcoli matematici. L’obiettivo primario è terminare il percorso a testa alta, valorizzando l’impegno profuso durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley Bergamo, ultima sfida a Cervia: missione orgoglio e dignità

La stagione del Volley Bergamo 1991 si chiude a San Giovanni: ultima sfida dell’annata, senza più obiettivi da inseguireSenza più obiettivi di classifica da raggiungere, il Volley Bergamo 1991 si prepara a scendere in campo per l’ultima volta nella stagione 2025/26:...

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