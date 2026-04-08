Voli a rischio carenza carburanti | i rischi e le garanzie da conoscere

Da ildifforme.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si registrano significativi aumenti dei prezzi dei carburanti e un incremento nei casi di voli a rischio, con molte tratte che potrebbero essere soggette a ritardi o cancellazioni. La situazione sta creando preoccupazione tra i passeggeri, che si trovano a dover affrontare incertezze e possibili disagi nei propri spostamenti. Le compagnie aeree stanno monitorando attentamente le condizioni operative e adottano misure per garantire la continuità dei servizi, nonostante le difficoltà attuali.

I prezzi aumentano vertiginosamente e diverse tratte potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Scopri cosa stabilisce la normativa europea a tutela dei passeggeri e quali passi seguire in caso di annullamento del volo L’allarme sui voliè scattato quando uno dei principali distributori di cheroseneha annunciato ladistribuzione contingentataper gliaeroportidiMilano Linate,Venezia,TrevisoeBologna. A questa notizia si è aggiunta la segnalazione di unatemporanea carenza di carburanteper gli aerei aBrindisi, accompagnata dalimiti nella disponibilità negli scalidiPescaraeReggio Calabria. Nel frattempo,Ryanairha precisato di poter garantire ilrifornimento fino a metà o fine maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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