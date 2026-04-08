Voli a rischio carenza carburanti | i rischi e le garanzie da conoscere

Negli ultimi tempi si registrano significativi aumenti dei prezzi dei carburanti e un incremento nei casi di voli a rischio, con molte tratte che potrebbero essere soggette a ritardi o cancellazioni. La situazione sta creando preoccupazione tra i passeggeri, che si trovano a dover affrontare incertezze e possibili disagi nei propri spostamenti. Le compagnie aeree stanno monitorando attentamente le condizioni operative e adottano misure per garantire la continuità dei servizi, nonostante le difficoltà attuali.

I prezzi aumentano vertiginosamente e diverse tratte potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Scopri cosa stabilisce la normativa europea a tutela dei passeggeri e quali passi seguire in caso di annullamento del volo L’allarme sui voliè scattato quando uno dei principali distributori di cheroseneha annunciato ladistribuzione contingentataper gliaeroportidiMilano Linate,Venezia,TrevisoeBologna. A questa notizia si è aggiunta la segnalazione di unatemporanea carenza di carburanteper gli aerei aBrindisi, accompagnata dalimiti nella disponibilità negli scalidiPescaraeReggio Calabria. Nel frattempo,Ryanairha precisato di poter garantire ilrifornimento fino a metà o fine maggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Voli a rischio, carenza carburanti: i rischi e le garanzie da conoscere Carenza di carburante per i voli europei, quali sono i rischi? Tutti i possibili scenariI primi razionamenti di carburante in quattro aeroporti italiani hanno sollevato la questione di una crisi dei rifornimenti per il traffico aereo. Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: rischi se stop Hormuz fino a maggioIn quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino alla tarda serata del... Temi più discussi: Voli a rischio per carenza carburante, meglio prenotare o aspettare?; Crisi del carburante: Ryanair e Lufthansa potrebbero cancellare voli estivi; L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate. Voli a rischio per carenza di carburante? Il Codacons: Sì alle assicurazioni ma occhio alle clausoleLe assicurazioni viaggio possono costare fino all’8% della vacanza ma non coprono tutti i rischi. Il Codacons invita a informarsi su limiti, esclusioni e diritti dei passeggeri. corrieretneo.it Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede, i piani di emergenza e come evitare la beffa delle vacanze estiveIn alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento e l'incertezza influenza le scelte delle compagnie ma anche dei viaggiatori, con un effetto domino che rischia di travolgere il comp ... today.it La compagnia irlandese ha annunciato che ridurrà la propria rete di voli nel corso dell’anno, eliminando alcune rotte considerate meno redditizie - facebook.com facebook Ryanair cancella voli in Europa: dalle Azzorre a Strasburgo, ecco le rotte tagliate e perché. Cosa cambia per i passeggeri x.com