La Juventus si trova ad affrontare un nuovo ostacolo legato a Dusan Vlahovic, che è stato colpito da un infortunio durante un periodo cruciale della stagione. La società ha richiesto uno sconto sull’ingaggio del giocatore, complicando ulteriormente le trattative per il rinnovo contrattuale. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di problemi fisici che coinvolgono l’attaccante, già alle prese con altri infortuni in passato.

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© Calcionews24.com - Vlahovic Juve, l’infortunio è un ulteriore ostacolo per il rinnovo: il club chiede lo sconto sull’ingaggio!

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