Il nuovo Vivo X300 Ultra è stato presentato in Cina e ha suscitato interesse tra gli appassionati di tecnologia. Dopo circa una settimana e mezzo di utilizzo, si evidenzia che lo smartphone si distingue per le sue capacità fotografiche. Le caratteristiche tecniche e le prime impressioni indicano un dispositivo che punta a rivoluzionare il settore delle fotocamere nei telefoni mobili. La commercializzazione del modello prosegue in diverse aree del mondo.

Il nuovo Vivo X300 Ultra è stato appena lanciato in Cina, ma ha già attirato grande attenzione. Dopo circa una settimana e mezzo di utilizzo, emerge un primo quadro chiaro: siamo davanti a uno smartphone pensato per chi mette la fotografia al primo posto. Il primo dettaglio che colpisce è il modulo fotocamere, estremamente spesso, quasi paragonabile a una lente fotografica. Una scelta che racconta molto della filosofia del dispositivo: qui l’hardware fotografico non è un accessorio, ma il cuore del progetto. Il Vivo X300 Ultra si distingue per una caratteristica unica: tutte le fotocamere posteriori sono stabilizzate. Non solo, integra anche... 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Vivo X300 Ultra, lo smartphone che rivoluziona le fotocamere

Vivo X300 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: la sfida delle fotocamere top di gammaLa sfida tra il Vivo X300 Ultra, ammiraglia con fotocamera da 35 mm e focus sui video e sull’ultra-wide, e l’Oppo Find X9 Ultra, campione del...

Vivo x300 ultra in arrivo a marzo, oppo find x9 ultra in aprile con fotocamere da 200 mpfonti di rumor indicano che il Vivo X300 Ultra potrebbe essere presentato nel corso della seconda metà di marzo, con l’OPPO Find X9 Ultra che...

Vivo X300 Ultra Vs iPhone 17 Pro Max Camera Test Comparison

Temi più discussi: Recensione Vivo X300 Ultra: qualità foto e video stellare; VIVO X300 Ultra ufficiale in Europa: specifiche, disponibilità e dettagli del nuovo flagship da 400mm; Vivo X300 Ultra: il video in anteprima del cameraphone per imaging professionale; Vivo X300 Ultra, il prezzo europeo è assurdo anche nei nuovi leak.

Recensione Vivo X300 Ultra: qualità foto e video stellareLa nostra recensione di Vivo X300 Ultra, camera phone che si piazza di diritto al vertice della categoria, un prodotto fuori dal comune ... tuttoandroid.net

Vivo X300 Ultra stupisce in Europa tra specifiche di punta e prezzo che fa discutereVivo X300 Ultra in arrivo in Europa: caratteristiche, prezzi e data Il nuovo Vivo X300 Ultra, flagship Android ad altissimo profilo fotografico, è pr ... assodigitale.it

Recensione Vivo X300 Ultra: Il vero cameraphone arriva finalmente in Italia | VIDEO x.com

Vivo alza l'asticella: il prezzo europeo del nuovo X300 Ultra sfida i colossi del settore Le ultime indiscrezioni sul lancio europeo di Vivo X300 Ultra delineano un posizionamento di mercato che non ammette compromessi. Quello che inizialmente era percepito - facebook.com facebook