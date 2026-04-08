Virtus Morgan da solo non basta Con il Bayern il settimo ko di fila

Nella partita tra la Virtus e il Bayern Monaco, la squadra italiana ha subito la settima sconfitta consecutiva, perdendo per 85-80. Morgan ha segnato 28 punti, risultando il miglior marcatore, ma la Virtus non è riuscita a evitare la sconfitta. La formazione italiana ha schierato diversi giocatori, tra cui Hackett, Edwards, Niang e Alston Junior, con quest’ultimo che ha contribuito con 13 punti.

VIRTUS 80 BAYERN MONACO 85 VIRTUS: Hackett 5, Edwards 12, Niang 4, Jallow 4, Diarra 10, Morgan 28, Diouf 4, Alston Junior 13, Ferrari, Smailagic, Akele, Baiocchi. All. Jakovljevic. BAYERN MONACO: Hollatz 3, Obst 11, Mike 12, Lucic, Mc Cormack 24, Gabriel 7, Dimitrijevic 11, Jessup 12, Da Silva 2, Mayes 3, Giffey ne, Voigtmann ne. All. Pesic. Arbitri: Javor, Ryzhyk, Udyanskyy. Note: parziali 16-23; 43-43; 58-66. Tiri da due: Virtus 2041; Bayern 2339. Tiri da tre: 825; 1026. Tiri liberi: 1619; 912. Rimbalzi: 38; 31. Le sconfitte consecutive diventano sette. E il cammino di coach Jakovljevic, dopo l’esonero di Dusko Ivanovic, recita un desolante 04. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, Morgan da solo non basta. Con il Bayern il settimo ko di fila Leggi anche: La Virtus non sa più vincere, in Eurolega con il Bayern Monaco arriva la settima sconfitta di fila Eurolega, Edwards rialza la Virtus: dopo 3 ko di fila arriva il successo sul BarcellonaServiva il miglior Edwards per interrompere la crisi europea e superare la delusione in Coppa Italia: dopo tre sconfitte consecutive, Bologna torna a... Temi più discussi: Virtus, Morgan non basta: la Reyer Venezia espugna l'Arena in volata; Eurolega, non basta Morgan, Virtus Bologna di nuovo sconfitta: in Fiera passa anche il Bayern Monaco; BM DA EUROLEGA / LE PAGELLE DI VIRTUS-BAYERN MONACO: MCCORMACK DOMINA, MORGAN PREDICA NEL DESERTO - di RICCARDO PIRRO; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati. Matt Morgan riaccende la Virtus, Bologna torna in testaFino al 37-34, a poco meno di 4' dal termine del 3° quarto, Virtus Segafredo Bologna-UnaHotels Reggio Emilia è stata una delle partite più imprecise e confuse della stagione di LBA. Palle perse, ... sportmediaset.mediaset.it Matt Morgan, un talento da NBA per l'attacco della VirtusCrescere nel North Carolina, già di per sé, è un buon segno se si vuol diventare cestisti - Michael Jordan e Stephen Curry, per citarne un paio. Se si è pure figli d'arte (papà Lamont ha giocato a ... sportmediaset.mediaset.it Rombo al forno. Bacareto da Morgan ( ve ) #chioggia #ristorante #italia #venezia #quatroristoranti - facebook.com facebook