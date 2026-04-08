Virtus Bologna-Bayern Monaco 80-85 | settima sconfitta consecutiva per le V nere gli highlights
Nella partita tra Virtus Bologna e Bayern Monaco, i tedeschi si sono imposti con il punteggio di 85-80, segnando la settima sconfitta consecutiva per le V nere. Nel primo tempo, la squadra italiana ha raggiunto il pareggio a quota 43 grazie a un contributo di Matt Morgan, ma nel secondo tempo il Bayern Monaco ha mantenuto la testa del punteggio e ha vinto la partita. Di seguito, gli highlights della sfida.
La Virtus Bologna mette paura al Bayern Monaco, ma alla fine è costretta a cedere. Matt Morgan trascina le V nere fino al 43-43 dell'intervallo ma, alla fine, i tedeschi la spuntano 80-85: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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