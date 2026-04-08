Virtus Bologna-Bayern Monaco 80-85 | settima sconfitta consecutiva per le V nere gli highlights

Nella partita tra Virtus Bologna e Bayern Monaco, i tedeschi si sono imposti con il punteggio di 85-80, segnando la settima sconfitta consecutiva per le V nere. Nel primo tempo, la squadra italiana ha raggiunto il pareggio a quota 43 grazie a un contributo di Matt Morgan, ma nel secondo tempo il Bayern Monaco ha mantenuto la testa del punteggio e ha vinto la partita. Di seguito, gli highlights della sfida.