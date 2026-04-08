Violenza familiare a Guardia Lombardi | indagato un 35enne per aggressione alla madre

A Guardia Lombardi, un uomo di 35 anni è stato indagato per aver aggredito la madre con un’arma da taglio all’interno della loro abitazione. L’episodio si inserisce in un quadro di violenza familiare che si protraeva da diversi anni. La polizia ha avviato le indagini dopo aver ricevuto la segnalazione e ha sequestrato l’arma utilizzata. La donna ha riportato ferite che sono state medicate in ospedale.

AVELLINO – Un contesto di violenza protratto per anni, culminato in un’aggressione con un’arma da taglio all’interno dell’abitazione familiare.Nel pomeriggio del 3 aprile 2026, a Guardia Lombardi, i Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis sono intervenuti in una casa di Contrada Sasso a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Varese: arrestato al PS dopo l’aggressione alla guardiaNel cuore della Lombardia, a Varese, si è consumato un episodio di violenza che ha scosso la struttura sanitaria locale. Leggi anche: Esalta sui social l’aggressione alla professoressa bergamasca, indagato 15enne di Arezzo