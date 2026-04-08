Vinitaly 2026 il Piemonte schiera 108 aziende | arriva il nuovo osservatorio per i mercati esteri

A Verona Fiere si svolge la 58esima edizione di Vinitaly, in programma dal 12 al 15 aprile. Il Piemonte partecipa con uno spazio di 700 metri quadrati e una delegazione composta da 108 aziende del settore vinicolo. Quest’anno, viene introdotto un nuovo osservatorio dedicato ai mercati esteri, con l’obiettivo di analizzare le tendenze di esportazione e i target internazionali. La manifestazione riunisce produttori, distributori e operatori del settore enologico.

Anche quest'anno il Piemonte sarà presente alla 58esima edizione di Vinitaly, a Verona Fiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile, con uno spazio di 700 metri quadrati e una delegazione di 108 aziende. Lo stand, allestito nel padiglione 10 e curato dalla direzione agricoltura della regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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A VINITALY L’ASIAGO DOP UNISCE L’ITALIA DA NORD A SUD L’Asiago DOP sarà protagonista a Vinitaly 2026 tra degustazioni, masterclass e show cooking in dialogo con il mondo del vino e della cucina contemporanea. L'ARTICOLO: https://www.7c - facebook.com facebook

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