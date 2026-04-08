Villa Putte riapre | sarà un polo musicale

Villa Putte si prepara a tornare accessibile al pubblico, con un nuovo progetto di riqualificazione che la trasformerà in un centro dedicato alla musica e alla cultura. La struttura, chiusa per alcuni mesi, sta ultimando i lavori di restauro e si appresta ad accogliere eventi e attività legate al mondo musicale. La riapertura è prevista per le prossime settimane, con un calendario di appuntamenti già in fase di definizione.

Villa Putte è pronta a riaprire le sue porte per trasformarsi in un autentico polo culturale e musicale. Così l’edificio settecentesco di via Ponte Albano si candida ora a diventare il cuore pulsante della creatività giovanile: un luogo in cui eventi e iniziative potranno trovare nuovi scenari e visibilità, ma soprattutto uno spazio in cui la musica rivestirà un ruolo da protagonista, risuonando ancora una volta tra le sue antiche mura. La rinnovata struttura verrà ufficialmente inaugurata nel fine settimana a conclusione di un progetto di rilancio e valorizzazione curato da Music Factory, dall’associazione culturale Le Nuvole e da Groove... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Putte riapre: sarà un polo musicale Leggi anche: Operazione ’fabbrica della cultura’. Villa Tittoni, al via la nuova era. Sarà un polo aperto tutto l’anno Riapre Villa Carlotta: dal 20 marzo sarà possibile visitare i giardini incantati sul Lago di ComoCon l'inizio della primavera riapre Villa Carlotta, una dimora storica sul Lago di Como famosa per i suoi giardini incantati: ecco la sua storia. Argomenti più discussi: Villa Putte riapre: sarà un polo musicale; A Sasso Marconi inaugura Villa Putte: una nuova casa per la musica e la cultura. Villa Putte riapre: sarà un polo musicaleLo storico edificio settecentesco assegnato a tre realtà con un progetto che punta sui giovani. Nel fine settimana l’inaugurazione ... ilrestodelcarlino.it A Sasso Marconi inaugura Villa Putte: una nuova casa per la musica e la culturaSabato 11 e domenica 12 aprile Villa Putte, edificio settecentesco situato in via Ponte Albano, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, riapre le porte alla cittadinanza e verrà ufficialmente inaugu ... renonews.it #IlComuneInforma E' online la #newsletter n. 6 del Comune di Sasso Marconi. Tra le notizie in questo numero: l'inaugurazione della scuola di musica a Villa Putte, la rassegna cinematografica di aprile, la riapertura dell'Oasi di San Gherardo e come sempre: e - facebook.com facebook