Villa Malfitano Whitaker domenica apertura straordinaria | si visitano i saloni affrescati e il giardino all’inglese
Domenica prossima, Villa Malfitano Whitaker aprirà le sue porte in via straordinaria consentendo ai visitatori di esplorare i saloni affrescati e il giardino all’inglese. Le visite, organizzate con il supporto di Terradamare, saranno assistite e si svolgeranno presso la villa situata vicino al villino Florio all’Olivuzza e a Villa Virginia, entrambe in via Dante, nel quartiere che rappresenta uno dei principali esempi dello stile Liberty a Palermo.
Visite assistite a Villa Malfitano Whitaker, con Terradamare, nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo, è in programma per tutta la primavera. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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