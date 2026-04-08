Villa Malfitano Whitaker domenica apertura straordinaria | si visitano i saloni affrescati e il giardino all’inglese

Domenica prossima, Villa Malfitano Whitaker aprirà le sue porte in via straordinaria consentendo ai visitatori di esplorare i saloni affrescati e il giardino all’inglese. Le visite, organizzate con il supporto di Terradamare, saranno assistite e si svolgeranno presso la villa situata vicino al villino Florio all’Olivuzza e a Villa Virginia, entrambe in via Dante, nel quartiere che rappresenta uno dei principali esempi dello stile Liberty a Palermo.