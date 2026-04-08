Recentemente si è discusso della proposta di vietare l’uso del cellulare ai minori di 14 anni, ma alcuni esperti sostengono che questa misura da sola non risolva i problemi legati alla tecnologia. La società attuale attribuisce grande valore alla notorietà, che può essere raggiunta attraverso vari mezzi, tra cui i social network. Questa dinamica influisce sul comportamento dei giovani e sulla percezione di sé, indipendentemente dal divieto di utilizzo dei dispositivi.

"Viviamo in una società in cui la notorietà, indipendentemente da come si ottiene, diventa un valore in sé. Ed è questo che, in parte, può spiegare anche certi comportamenti estremi dei ragazzi". A parlare è Alessandro Artini, presidente regionale dell’Anp, l’associazione nazionale presidi, che riflette sui recenti episodi di violenza e devianza giovanile, tra cui, ultimo in ordine di tempo, il caso del 15enne della provincia di Arezzo indagato per propaganda e istigazione a delinquere a sfondo discriminatorio. Presidente Artini, cosa sta succedendo ai ragazzi? "Non è un fenomeno del tutto nuovo. Ricordo il caso di Pietro Maso: dopo aver commesso un crimine terribile, aveva comunque dei ’fan’, persone che lo ammiravano solo perché era diventato noto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vietare il cellulare a 14 anni non basta"

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Meglio vietare…o insegnare davvero a usare i social - facebook.com facebook

Società violenta e adulti incoscienti, perché vietare i social è un’illusione x.com