Videosorveglianza nei Comuni la Regione pubblica avviso da 2,2 milioni

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico destinato a finanziare progetti di videosorveglianza nei Comuni, con un contributo totale di 2,2 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza urbana e rafforzare le misure di tutela della legalità sul territorio. Il bando si rivolge ai Comuni interessati a realizzare o potenziare sistemi di videosorveglianza per prevenire e contrastare attività illecite.

La Regione Calabria rafforza le politiche per la sicurezza urbana e la legalità con la pubblicazione dell’avviso “Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana”.Il provvedimento si inserisce nel quadro del Programma operativo complementare (Poc). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Videosorveglianza e sicurezza nei piccoli Comuni dell'Irpinia, tra fondi pubblici e territorioÈ precisamente da questa consapevolezza che muove l'intero impianto dell'operazione odierna. Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro... Temi più discussi: Sicurezza, dalla Regione 2,2 milioni per la videosorveglianza nei comuni; Videosorveglianza nei Comuni, Regione stanzia 2,2 milioni; Valmadrera e dintorni sempre più controllati dall'occhio del Grande fratello; Sicurezza e legalità in Calabria: 2,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei Comuni. Videosorveglianza nei Comuni, Ferro: Strumento decisivo per prevenire i reati e rafforzare la sicurezzaIl sottosegretario all’Interno valorizza l’avviso regionale da 2,2 milioni di euro promosso dalla Regione Calabria ... catanzaroinforma.it Videosorveglianza, dalla Regione Calabria un bando da 2,2 milioni per i ComuniFinanziamenti per nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti: domande entro il 30 aprile 2026, ma potranno partecipare solo gli enti con progetti già approvati e immediatamente cantiera ... cosenzachannel.it In arrivo 2,2 milioni per videosorveglianza urbana nei Comuni calabresi: domande entro il 30 aprile 2026. - facebook.com facebook