Videosorveglianza nei Comuni la Regione pubblica avviso da 2,2 milioni

Da reggiotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso pubblico destinato a finanziare progetti di videosorveglianza nei Comuni, con un contributo totale di 2,2 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza urbana e rafforzare le misure di tutela della legalità sul territorio. Il bando si rivolge ai Comuni interessati a realizzare o potenziare sistemi di videosorveglianza per prevenire e contrastare attività illecite.

La Regione Calabria rafforza le politiche per la sicurezza urbana e la legalità con la pubblicazione dell’avviso “Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana”.Il provvedimento si inserisce nel quadro del Programma operativo complementare (Poc). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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