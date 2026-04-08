VIDEO | Un pieno di paura Il Diesel vola a 2,30 euro la rabbia dei romani in coda ai distributori

A Roma, i distributori di carburante registrano prezzi del diesel arrivati a 2,30 euro al litro, scatenando lamentele tra gli automobilisti in fila. Una donna sulla sessantina commenta che la situazione influisce notevolmente sulla loro economia, sottolineando come la guerra abbia ripercussioni anche sui costi quotidiani. La scena si ripete in diverse stazioni di servizio, con cittadini che esprimono frustrazione per i rincari improvvisi.

“La guerra ci tocca da vicino”, afferma una signora sulla sessantina. “Soprattutto dal punto di vista economico. È assurdo vedere il diesel, che doveva costare di meno al suo tempo, così caro”. “Sono venuto a fare il pieno adesso perché temo che stanotte succeda qualcosa di ancora più grave”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Diesel senza freni a Modena: oltre i 2 euro/litro in 4 distributori su 10. Fino a 30 euro di differenza per un pienoLa corsa del prezzo del carburante non accenna a fermarsi, trasformando il pieno in un vero e proprio salasso per gli automobilisti modenesi.

Diesel alle stelle, solo nel 3% dei distributori è sotto ai 2 euro: la mappa dei prezzi in Emilia RomagnaBologna, 3 aprile 2026 – Il vero nodo economico della guerra in Medio Oriente sta nelle navi ferme presso lo stretto di Hormuz, punto geografico...

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Un pieno a 119 euro: quanto costerebbero diesel e benzina senza il taglio alle accise. Il confronto impietoso con un anno faProrogato fino al 1° maggio, lo sconto sui carburanti permettere di risparmiare 12 euro ogni 50 litri di gasolio. Rispetto ai prezzi di Pasqua 2025 però si spendono comunque 26 euro in più ... today.it

Benzina e diesel, quanto costa il pieno: ecco dove risparmiare. «Prezzi aumentati di oltre il 14%»In soli 10 giorni il prezzo del gasolio alla pompa e aumentato di oltre il 14%, portando un pieno di diesel a costare 12,3 euro in piu rispetto a fine febbraio. Lo denuncia il Codacons, che ha messo a ... corriereadriatico.it

Caro carburanti, diesel e benzina: cosa cambia dopo la tregua Usa-Iran – I prezzi oggi - facebook.com facebook

Se il diesel rincara molto più della benzina non è solo colpa della guerra x.com