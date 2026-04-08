VIDEO | Prime prove d' estate in una Torre Faro bloccata dai cantieri

Con l’arrivo della primavera, molti visitatori si dirigono verso Torre Faro, meta tradizionale per i weekend primaverili. Tuttavia, attualmente la zona si trova in parte chiusa a causa di lavori di ristrutturazione e cantieri ancora attivi. Le prime immagini dell’estate mostrano una situazione di parziale accessibilità, con alcune aree interdette al pubblico. La presenza di cantieri ha modificato l’aspetto abituale del luogo, rendendo più limitata la fruizione della zona.

L'arrivo della primavera, in attesa della bella stagione, per i messinesi e non solo coincide spesso con i primi weekend trascorsi a Torre Faro. Il borgo marinaro si prepara al periodo più atteso dell'anno, anche se non mancano le problematiche. Nel villaggio è ancora aperto il cantiere tra via. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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