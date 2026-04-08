Durante una riunione elettorale a Fratte, un ex presidente della regione Campania ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale della società calcistica Salernitana. La conversazione si è svolta in un contesto di campagna elettorale per il ruolo di sindaco di Salerno, coinvolgendo cittadini presenti all’evento. La dichiarazione si riferisce specificamente al momento societario del club di calcio, senza ulteriori dettagli o analisi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attuale momento societario che sta vivendo la Salernitana desta preoccupazione nell’ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ieri ha incontrato i cittadini a Fratte in una convention elettorale per la campagna a sindaco di Salerno. De Luca, inoltre, ha ammesso tutte le sue perplessità sulla scelta del patron Danilo Iervolino di cedere senza aver al momento trovato un imprenditore interessato realmente all’acquisto. “Non ho seguito gli ultimissimi sviluppi – ha detto Vincenzo De Luca – ma mi pare che siano saltate tutte le cordate che si erano in qualche modo candidate per rilevare la società. Ce rcheremo di seguire la vicenda con molta attenzione, ma non si intravedono investitori salernitani”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ De Luca sulla Salernitana: “Il momento desta preoccupazione”

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