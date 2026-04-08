VIDEO | Danni a una delle colonne del loggiato | negozi e condominio evacuati

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, un episodio ha portato all’evacuazione di negozi e abitazioni in un edificio storico. Le forze di pronto intervento hanno deciso di far uscire le persone presenti, dopo aver constatato danni a una delle colonne del loggiato. La situazione ha coinvolto l’intera struttura, conosciuta localmente come palazzo Scortecci, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.