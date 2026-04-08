VIDEO | Danni a una delle colonne del loggiato | negozi e condominio evacuati
Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, un episodio ha portato all’evacuazione di negozi e abitazioni in un edificio storico. Le forze di pronto intervento hanno deciso di far uscire le persone presenti, dopo aver constatato danni a una delle colonne del loggiato. La situazione ha coinvolto l’intera struttura, conosciuta localmente come palazzo Scortecci, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.
L’allarme è scattato alle 14 circa. Tutti gli appartamenti di quello che gli aretini conoscono come palazzo Scortecci sono stati evacuati dai vigili del fuoco. Almeno una settimana, a quanto pare, chi vive o lavora in questo edificio non potrà accedervi. I motivi sono da rintracciare in degli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Fortunatamente nessun ferito solo danni alla vetrina e al furgone. - facebook.com facebook
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