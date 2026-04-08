VIDEO| A ottant' anni dalla sua elezione il Pd celebra il sindaco della Liberazione Italo Giovannucci | il ricordo del figlio Ivo

A ottant'anni dalla sua elezione, il Partito Democratico ricorda Italo Giovannucci, definito il

Era il 31 marzo 1946 quando a Pescara fu eletto il sindaco Italo Giovannucci, e cioè prima che la Repubblica nascesse ufficialmente dando alla città una impronta di cambiamento e anche di modernità, dato che per la prima volta anche le donne votavano, che è diventato un solco in cui Pescara ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Papa Francesco, 13 anni dalla sua elezione. Era il 13 marzo 2013Il 13 marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio venne eletto Vescovo di Roma con il nome di Francesco.