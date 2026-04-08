Viaggio nella frana che spezza l’Italia le strade deserte e i navigatori in tilt | Questa terra bellissima non sta mai ferma

Arrivando a Petacciato, si percepisce subito il silenzio che avvolge il paese, un silenzio diverso da quello tipico dei paesi molisani nel pomeriggio. La zona è attraversata da una frana che ha causato danni alle strade e interruzioni nelle reti di navigazione, lasciando molte vie deserte e creando disagi tra i residenti e i visitatori. La situazione mette in evidenza come le calamità naturali continuino a incidere sulla quotidianità di questa regione.

Petacciato (Campobasso) – La prima cosa che cogli, arrivando a Petacciato, è il silenzio. Non quello pacifico dei paesi molisani che nel pomeriggio sembrano intorpiditi. È un silenzio diverso, un’aria sospesa che ha il sapore dell’isolamento. La frana di Petacciato si è risvegliata, come un terrorista dormiente tornato a colpire. Lo hanno avvertito i sensori nella notte tra il 7 e l’8 aprile. Un fremito nel sottosuolo, poi le telefonate, i protocolli, le sirene mute della burocrazia dell’emergenza. Disagi nella variante nord di Termoli a causa del riattivarsi della frana di Petacciato, in Molise, 7 aprile 2026. ANSAAntonella Salvatore Quando si arriva in zona, l’autostrada A14 è già chiusa in entrambe le direzioni tra Vasto Sud e Termoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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