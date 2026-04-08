Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 8 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune criticità. Secondo le informazioni di Astral infomobilità, sono stati segnalati ritrovamenti di mobili da servizio lungo via Talenti. La situazione viene monitorata per valutare eventuali interventi e gestire le conseguenze sul traffico locale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato chiusure o deviazioni specifiche in risposta a questo episodio.

Astral infomobilità ritrovati via Talenti mobili da servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Fiumicino o deve incidente tra cemento con la Roma tra qui e Raccordo Anulare verso quest'ultimo su eBay Cristoforo Colombo sulla via del mare code per traffico intenso rispettivamente da via di Mezzocammino via di Acilia è dal raccordo anulare a bilina nei due casi verso Ostia di trasporto pubblico capitalino per mani sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle ancora in corso le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 per l'altro Nei mobili da. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra Ariano ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook