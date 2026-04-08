Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 8 aprile 2026, l'Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio di infomobilità della regione Lazio ha segnalato alcune variazioni e situazioni sulle strade, senza specificare dettagli o cause. L'aggiornamento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali dell'ente, senza indicare eventuali interventi o chiusure specifiche.

Astral infomobilità ritrovati dalle reazioni reazioni infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra Malborghetto nei due sensi perché è diretto verso Napoli segnaliamo un incendio sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone che al momento non provoca code prestare Attenzione ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna cose per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in interna si sta in fila da Cassia bis Salaria è più avanti code a tratti tra Nomentana e abbia andiamo sulla statale Pontina code per traffico intenso nei due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook