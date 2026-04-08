Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 di oggi, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso un bollettino con le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade principali, fornendo indicazioni utili per chi si sposta nella regione. Il servizio mira a offrire dati tempestivi e affidabili per aiutare automobilisti e pendolari nelle loro attività quotidiane.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina dove si è risolto L'incidente è avvenuto in precedenza permangono cuore tra via Cristoforo Colombo Raccordo Anulare verso quest'ultimo andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra la Roma Fiumicino la Pontina più avanti da Laurentina diramazione Roma sud e a seguire anche per un incidente code altezza Prenestina in interna si sta in fila per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria è più avanti così a tratti tra Nomentana e Roma Teramo a seguire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora critica ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook