Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 8 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio e a Roma presenta alcune variazioni e segnalazioni. La redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella zona. La situazione viene monitorata costantemente per aggiornare gli utenti su eventuali disservizi o modifiche alla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina Dopo un incidente causa code dal raccordo anulare verso quest'ultimo con ripercussioni di traffico nel senso opposto a partire da Spinaceto è sul Raccordo Anulare carreggiata interna dall'uscita Laurentina rimaniamo sulla carreggiata interna del raccordo anulare code qui per traffico intenso tra Casilina e abbia Mister nako dettati da Tina e Roma Teramo della Roma Teramo si rallenta tra Togliatti e raccordo anulare In quest'ultima direzione infine sull'autostrada A1 roma-napoli segnaliamo 2 km di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora critica ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook