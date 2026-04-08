Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 8 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità lungo le principali arterie, offrendo informazioni utili a chi si sposta in queste aree. La comunicazione si rivolge a automobilisti, pendolari e utenti dei mezzi pubblici, per agevolare la pianificazione dei percorsi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora critica sulla A1 nel tratto Roma Firenze incidente risolto e trattori aperto permangono comunque code tra Orvieto e Fabro direzione Firenze prestare attenzione sempre sulla Roma nel tratto Roma Napoli code da Anagni a Valmontone verso Roma ci spostiamo sulla diramazione Roma sud della Uno Dove troviamo cose da Tor Vergata alla Raccordo Anulare e sul raccordo in carreggiata interna tra casina e Appia per il resto della raccordo anulare circolazione regolare cose poi sulla Cassia tra la storta e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora critica ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook