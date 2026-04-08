Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 12 | 25

Un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso alle 12:25 del 8 aprile 2026. La comunicazione proviene da Astral Infomobilità, che fornisce notizie in tempo reale sul traffico e le condizioni stradali nella regione. La redazione ha trasmesso le ultime informazioni riguardanti le situazioni di mobilità in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora critica sulla A1 nel tratto Roma Firenze causa incidente traffico bloccato tra Orvieto e Fabro direzione Firenze prestare attenzione sempre solo uno ma nel tratto Roma Napoli incidente di solito permangono Comunque cuore da Anagni a Valmontone verso Roma e ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Appia in esterna code tra Appia e a 24 poi sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Casilina tra Borghesiana e Tor Bella Monaca in entrambi i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un incidente ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook