Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 dell’8 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie riguardanti eventuali disagi o modifiche alla circolazione, senza specificare dettagli sui percorsi o cause. La comunicazione si rivolge a automobilisti e pendolari, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un incidente risolto Si torna transitare su tutte le corsie di marcia all'altezza di Valmontone permangono comunque code da Anagni a Valmontone verso Roma sulla Pontina code per incidente tra via apriliana e castagneta in direzione Roma prestare attenzione a Roma sul tratto Urbano della A24 Ci sono code per traffico intenso da Portonaccio alla tangenziale est in entrata verso il centro sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Caterina e Appia in esterna code tra Appia e A24.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Roma un incidente ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook