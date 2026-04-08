Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 8 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, inviata dalla redazione di Astral, fornisce informazioni sulle condizioni del traffico e eventuali criticità lungo le principali arterie della regione. Questo tipo di aggiornamento viene regolarmente trasmesso per tenere cittadini e pendolari informati sulle situazioni in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio parliamo da 1 Napoli Roma dove a causa di un incidente all'altezza di Valmontone in direzione Roma si transita su una sola corsia code già a partire da Colleferro prestare attenzione e ci siamo sulla Pontina Dove troviamo code per un altro incidente tra via apriliana e castagneta sempre verso la capitale e a Roma sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra ANSA del ti è piaciuto della Magliana verso il centro è sempre verso il centro code per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la 1 Firenze Roma dove ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook