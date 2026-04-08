Giovedì 9 e venerdì 10 aprile, via Barricelli sarà chiusa al traffico e ai pedoni a partire dalle 8:30, per consentire i lavori di manutenzione presso gli edifici ex Orsoline e Malies. La strada resterà inaccessibile durante entrambe le giornate e il provvedimento riguarda sia i veicoli che i passanti che si trovano nella zona. La chiusura è stata comunicata dalle autorità locali per garantire l’operatività dei lavori.

Via Barricelli sarà chiusa al traffico e ai pedoni giovedì 9 e venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 8:30, per permettere i lavori presso gli edifici ex Orsoline e Malies. Il blocco riguarderà l’intera strada che collega via Rummo a via Torre della Catena, con divieti assoluti di sosta e fermata. L’interdizione avverrà in modo totale, impedendo sia il passaggio dei veicoli che quello dei passanti. La misura rimarrà in vigore fino a quando non cesseranno le esigenze tecniche legate al cantiere. Per garantire l’efficacia dell’intervento, è prevista la rimozione coatta di qualsiasi mezzo che dovesse occupare l’area interessata. Questo provvedimento serve a liberare lo spazio necessario per il posizionamento di automezzi specifici, indispensabili per le operazioni in corso presso gli immobili ex Orsoline e Malies. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Barricelli bloccata 9 e 10 aprile: stop a auto e pedoni

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